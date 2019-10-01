Зеленский назначил своим внештатным советником по земельным вопросам юриста Романа Лещенко

Президент Украины назначил Романа Лещенко уполномоченным президента Украины по земельным вопросам (вне штата).

Соответствующий указ №727/2019 от 1 октября опубликован на официальном сайте главы Украинского государства.

Как отмечается на президентском портале, Лещенко закончил юридический факультет Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, имеет степень доктора философии в области права. С 2013 года преподает в Университете им.Шевченко. Является депутатом Жашковского районного совета (Киевская область).