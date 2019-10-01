Политика

17:00 01.10.2019

Зеленский назначил своим внештатным советником по земельным вопросам юриста Романа Лещенко

1 мин читать
Зеленский назначил своим внештатным советником по земельным вопросам юриста Романа Лещенко

Президент Украины назначил Романа Лещенко уполномоченным президента Украины по земельным вопросам (вне штата).

Соответствующий указ №727/2019 от 1 октября опубликован на официальном сайте главы Украинского государства.

Как отмечается на президентском портале, Лещенко закончил юридический факультет Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, имеет степень доктора философии в области права. С 2013 года преподает в Университете им.Шевченко. Является депутатом Жашковского районного совета (Киевская область).

Теги: #зеленский #кадры
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

16:17 01.10.2019
В НБУ во вторник проходит совместное совещание президента, правительства и центробанка по вопросам финансово-экономического развития Украины

В НБУ во вторник проходит совместное совещание президента, правительства и центробанка по вопросам финансово-экономического развития Украины

15:20 01.10.2019
Мининфраструктуры уволило директоров трех морпортов и обещает продолжить увольнения

Мининфраструктуры уволило директоров трех морпортов и обещает продолжить увольнения

14:32 01.10.2019
Зеленский сменил начальника Управления по работе с личным составом СБУ - указ

Зеленский сменил начальника Управления по работе с личным составом СБУ - указ

13:28 01.10.2019
Разумков планирует уйти с должности главы партии "Слуга народа"

Разумков планирует уйти с должности главы партии "Слуга народа"

13:23 01.10.2019
Зеленский еще не передал Раде предложения по составу ЦИК

Зеленский еще не передал Раде предложения по составу ЦИК

11:24 01.10.2019
Рябошапка назначил прокурора Одесской области

Рябошапка назначил прокурора Одесской области

11:14 01.10.2019
Одесский журналист Дибров может стать замминистра здравоохранения

Одесский журналист Дибров может стать замминистра здравоохранения

10:13 01.10.2019
Зеленский в Киеве встретился с Томом Крузом

Зеленский в Киеве встретился с Томом Крузом

10:02 01.10.2019
Зеленский и Лукашенко примут участие во 2-м Форуме регионов Украины и Беларуси 4 октября

Зеленский и Лукашенко примут участие во 2-м Форуме регионов Украины и Беларуси 4 октября

09:51 01.10.2019
Рябошапка назначил прокурора Харьковской области

Рябошапка назначил прокурора Харьковской области

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Макрон рассчитывает на результативный саммит в "нормандском формате" в ближайшие недели

Проведение выборов в Киеве 8-го декабря маловероятно, отмечают в "Слуге народа"

ГБР открыло производство по факту возможного злоупотребления властью Луценко

Апелляционный суд оставил в силе решение отпустить Вилкула и Колесникова на поруки

Безсмертный опубликовал текст готовящейся к принятию ТКГ о реализации "формулы Штайнмайера" и призывает ни в коем случае не подписывать его

ПОСЛЕДНЕЕ

В Минске проходит встреча ТКГ – МИД Беларуси

В посольстве США надеются на скорейшее освобождение удерживаемого в ОРДО украинского журналиста Асеева

Луценко назвал фантазиями обвинения Арахамии, по которым ГБР открыло дело

Комитет рекомендовал Раде проголосовать в первом чтении за законопроект о столице авторства Ткаченко, а остальные – отклонить

В "Евросолидарности" призывают не подписывать "формулу Штайнмайера", поскольку считают ее ловушкой Кремля

Порошенко не получал сообщений о каких-либо следственных действиях, назначенных на 1 октября

Макрон не видит альтернатив минским договоренностям по Украине

Глава британского Минфина пообещал повысить минимальную зарплату на четверть за пять лет

Макрон рассчитывает на результативный саммит в "нормандском формате" в ближайшие недели

Проведение выборов в Киеве 8-го декабря маловероятно, отмечают в "Слуге народа"

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА