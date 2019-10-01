Луценко назвал фантазиями обвинения Арахамии, по которым ГБР открыло дело

Экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко считает безосновательными обвинения парламентской фракции "Слуга народа" Давида Арахамии в содействии незаконному игорному бизнесу.

"Надо иметь большую фантазию, чтобы обвинять меня в том, о чем говорит господин Арахамия. Я не заканчивал курсы в Трускавце. Поэтому просто спрошу: Как вообще можно быть акционером нелегального казино?" - написал Луценко на своей странице в Facebook во вторник.

Он также отметил, что была полная проверка его декларации, и все доходы и расходы за период пребывания у власти подтверждены.

В свою очередь пресс-секретарь Луценко Лариса Сарган на своей Facebook-странице сообщила, что об "очередном производстве, где может фигурировать Юрий Луценко, мы узнали из СМИ".

Как сообщалось, Государственное бюро расследований (ГБР) открыло уголовное производство по заявлению Арахамии по факту возможного злоупотребления властью Луценко.

"По заявлению Арахамии открыто уголовное производство по факту возможного злоупотребления властью или служебным положением бывшим генпрокурором Украины Юрием Луценко", - сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе ГБР во вторник.

Производство открыто по ч.1 ст.364 (злоупотребление властью и служебным положением) Уголовного кодекса, оно является фактовым.

В своем заявлении Арахамия указал, что Луценко, возможно, в сговоре с рядом бывших народных депутатов и другими лицами, содействовал незаконному игорному бизнесу.