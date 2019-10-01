Политика

15:10 01.10.2019

Порошенко не получал сообщений о каких-либо следственных действиях, назначенных на 1 октября

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Порошенко не получал сообщений о каких-либо следственных действиях, назначенных на 1 октября

Адвокат народного депутата, пятого президента Украины Петра Порошенко Игорь Головань утверждает, что его клиент не получал от Госбюро расследований (ГБР) уведомлений о каких-либо следственных действиях, назначенных на 1 октября, а сообщения о каких-то мерах с полиграфом называет "пропагандистским шоу".

"Относительно информации СМИ о каких-то мерах с полиграфом. Петр Порошенко не получал никаких сообщений о каких-либо следственных действиях, назначенных на 1 октября 2019г", - написал Головань в своем блоге в интернет-издании "Украинская правда" во вторник днем.

При этом адвокат отметил, что вручить такое сообщение у ГБР были все возможности, в том числе 13 сентября, когда Порошенко лично посещал Госбюро для допроса в качестве свидетеля.

"Поэтому весь этот "полиграфический" информационный шум - пропагандистское шоу, которое выполняется управляемыми из Москвы марионетками, известными широкой публике как телеграмм-блогеры Portnov и Truba (экс-замглавы Администрации президента времен Виктора Януковича Андрей Портнов и директор ГБР Роман Труба – ИФ)", - добавил Головань.

Как сообщалось, ГБР расследует ряд уголовных производств, в которых пятый президент Украины является свидетелем и вызывается на допрос.

Печерский районный суд Киева дал разрешение на допрос пятого президента Украины Петра Порошенко в Государственном бюро расследований (ГБР) с применением полиграфа.

Порошенко же заявил, что готов ответить на вопросы с применением детектора лжи в прямом эфире на телеканале "Прямой". "Я не доверяю ГБР, их руководству. Я не верю в объективность и непредвзятость следствия. Вместе с тем на "Прямом" канале, те вопросы – а у меня есть их перечень – я готов озвучить. Я готов пройти детектор лжи в прямом эфире на "Прямом" канале", - сказал он.

1 октября стало известно, что Порошенко не явился в Киевский научно-исследовательский институт судебных экспертиз (КНИИСЭ) для прохождения исследования на полиграфе, куда вызывался для прохождения экспертизы на 10:00 1 октября.

Представитель института Юрий Ирхин рассказал журналистам, что было официальное письмо с определением четкого времени для прохождения полиграфа. Вместе с тем, Ирхин отметил, что подобного рода исследования не являются обязательными.

"Это полностью добровольное дело", - сказал Ирхин, добавив: "От Петра Алексеевича пока что не было никаких заявлений (относительно прохождения полиграфа или отказа от этого - ИФ), потому что он не явился", - отметил представитель КНИИСЭ.

Он пояснил, что в данном случае институт только обеспечивает проведение экспертизы, сама экспертиза назначается органом следствия, в данном случае, ГБР, по решению суда.

Отвечая на вопрос о том, может ли быть проведена экспертиза в прямом эфире, Ирхин сказал: "К сожалению, судебно-психологическая экспертиза не предусматривает проведение исследований в прямом эфире".

Теги: #гбр #порошенко
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