Зеленский сменил начальника Управления по работе с личным составом СБУ - указ

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Игоря Фараджева на должность начальника Управления работы с личным составом Службы безопасности Украины.

"Назначить Фараджева Игоря Ельхановича начальником Управления работы с личным составом Службы безопасности Украины", - говорится в указе №726/2019, опубликованном на сайте президента во вторник.

Другим своим указом №725/2019 Зеленский уволил с этой должности Бориса Балиоза.

Как сообщалось, Балиоз был начальником Управления по работе с личным составом СБУ с января 2015 года.