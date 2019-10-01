Политика

14:32 01.10.2019

Зеленский сменил начальника Управления по работе с личным составом СБУ - указ

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Зеленский сменил начальника Управления по работе с личным составом СБУ - указ

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Игоря Фараджева на должность начальника Управления работы с личным составом Службы безопасности Украины.

"Назначить Фараджева Игоря Ельхановича начальником Управления работы с личным составом Службы безопасности Украины", - говорится в указе №726/2019, опубликованном на сайте президента во вторник.

Другим своим указом №725/2019 Зеленский уволил с этой должности Бориса Балиоза.

Как сообщалось, Балиоз был начальником Управления по работе с личным составом СБУ с января 2015 года.

Теги: #зеленский #сбу #кадры
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