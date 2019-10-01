Политика

14:49 01.10.2019

Макрон рассчитывает на результативный саммит в "нормандском формате" в ближайшие недели

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Макрон рассчитывает на результативный саммит в "нормандском формате" в ближайшие недели

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что рассчитывает на проведение в скором времени саммита в "нормандском формате", и выразил надежду на достижение на нем осязаемых результатов.

"В ближайшие недели мы проведем саммит в "нормандском формате" на уровне глав государств и правительств", - сказал он, выступая во вторник в ПАСЕ.

Макрон выразил надежду, что саммит позволит "преодолеть новые этапы". "Речь идет о так называемой "формуле Штайнмайера", о выполнении минских договоренностей, о линии разграничения, о Донбассе, о Крыме", - добавил президент Франции.

Кроме того, отвечая на вопрос по поводу Крыма, Макрон отметил, что решение Франции нацелиться на диалог с Россией не означает, что Париж готов смириться с действиями Москвы в отношении Украины.

Теги: #нормандский_формат #макрон
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