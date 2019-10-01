Политика

14:49 01.10.2019

Проведение выборов в Киеве 8-го декабря маловероятно, отмечают в "Слуге народа"

2 мин читать
Проведение выборов в Киеве 8-го декабря маловероятно, отмечают в "Слуге народа"

Проведение местных выборов в Киеве 8-го декабря маловероятно, отмечает первый заместитель главы парламентской фракции "Слуга народа" Александр Корниенко и допускает, что они могут состояться весной одновременно с местными выборами по всей Украине.

"Если говорить про 8-е декабря, то, очевидно, мы уже не успеваем. Тем более, что Комитет скорее всего рекомендует к первому чтению проект 2143-3, в котором дата выборов не определяется вообще", - сказал он в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"Таким образом, объявлять выборы нужно будет отдельной процедурой, что в короткие сроки маловероятно", - добавил политик.

Он уточнил, что закон о местных выборах отводит на избирательный процесс 60 дней, из чего следует, что парламенту нужно до 8 октября принять решение о проведении выборов, а Центральной избирательной комиссии незамедлительно их объявить.

При этом Корниенко напомнил, что новый состав ЦИК пока не сформирован.

Отвечая на вопрос, могут ли выборы в Киеве состояться одновременно с местными выборами по всей Украине весной, Корниенко заявил: "Есть такая вероятность".

По его словам, в "Слуге народа" рассматривают проект новой редакции закона о столице Украины (№2143-3) как базовый с обязательной интеграцией в него положений законопроекта №2143, также внесенного группой народных депутатов от большинства.

Как сообщалось, в парламенте зарегистрированы 4 законопроекта, касающиеся организации местного самоуправления в Киеве, два из них инициированы народными депутатами из "Слуги народа".

Полный текст интервью Корниенко агентству "Интерфакс-Украина" будет обнародован в новостной ленте и в открытом доступе.

Теги: #корниенко_александр #киев #слуга_народа #выборы
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:27 01.10.2019
Комитет рекомендовал Раде проголосовать в первом чтении за законопроект о столице авторства Ткаченко, а остальные – отклонить

Комитет рекомендовал Раде проголосовать в первом чтении за законопроект о столице авторства Ткаченко, а остальные – отклонить

14:07 01.10.2019
Квартирный вор систематически "минировал" Оболонский райсуд Киева, пытаясь оттянуть вынесение ему наказания

Квартирный вор систематически "минировал" Оболонский райсуд Киева, пытаясь оттянуть вынесение ему наказания

13:42 01.10.2019
Власти Киева выплатят Праведникам Украины и Бабьего Яра по 7,5тыс. грн

Власти Киева выплатят Праведникам Украины и Бабьего Яра по 7,5тыс. грн

13:28 01.10.2019
Разумков планирует уйти с должности главы партии "Слуга народа"

Разумков планирует уйти с должности главы партии "Слуга народа"

11:15 01.10.2019
В Святошинском районе Киева горела СТО

В Святошинском районе Киева горела СТО

11:14 01.10.2019
В Киеве завершился сезон фонтанов

В Киеве завершился сезон фонтанов

09:51 01.10.2019
Комитет будет просить у Рады дополнительное время на доработку ветированного президентом Избирательного кодекса

Комитет будет просить у Рады дополнительное время на доработку ветированного президентом Избирательного кодекса

04:38 01.10.2019
Правоохранители разоблачили чиновника Подольской РГА в Киеве на получении взятки в 117 тыс. грн

Правоохранители разоблачили чиновника Подольской РГА в Киеве на получении взятки в 117 тыс. грн

19:34 30.09.2019
Партия "Слуга народа" в конце октября проведёт съезд

Партия "Слуга народа" в конце октября проведёт съезд

11:43 30.09.2019
Почти 60% киевлян поддерживают внеочередные выборы мэра столицы - опрос

Почти 60% киевлян поддерживают внеочередные выборы мэра столицы - опрос

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Макрон рассчитывает на результативный саммит в "нормандском формате" в ближайшие недели

ГБР открыло производство по факту возможного злоупотребления властью Луценко

Апелляционный суд оставил в силе решение отпустить Вилкула и Колесникова на поруки

Безсмертный опубликовал текст готовящейся к принятию ТКГ о реализации "формулы Штайнмайера" и призывает ни в коем случае не подписывать его

Помощник госсекретаря США Дениз Натали посетит Украину – Госдеп

ПОСЛЕДНЕЕ

В "Евросолидарности" призывают не подписывать "формулу Штайнмайера", поскольку считают ее ловушкой Кремля

Порошенко не получал сообщений о каких-либо следственных действиях, назначенных на 1 октября

Макрон не видит альтернатив минским договоренностям по Украине

Глава британского Минфина пообещал повысить минимальную зарплату на четверть за пять лет

Макрон рассчитывает на результативный саммит в "нормандском формате" в ближайшие недели

ГБР открыло производство по факту возможного злоупотребления властью Луценко

Зеленский сменил начальника Управления по работе с личным составом СБУ - указ

Кличко принимает участие в заседании комитета по вопросам местного самоуправления

Макрон считает, что возвращение РФ в ПАСЕ не означает желание Европы забыть о "замороженных" конфликтах

Депутатская группа "За будущее" настаивает на создании комиссии Рады для расследования работы руководства НБУ и ФГВФЛ

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА