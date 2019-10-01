Проведение выборов в Киеве 8-го декабря маловероятно, отмечают в "Слуге народа"

Проведение местных выборов в Киеве 8-го декабря маловероятно, отмечает первый заместитель главы парламентской фракции "Слуга народа" Александр Корниенко и допускает, что они могут состояться весной одновременно с местными выборами по всей Украине.

"Если говорить про 8-е декабря, то, очевидно, мы уже не успеваем. Тем более, что Комитет скорее всего рекомендует к первому чтению проект 2143-3, в котором дата выборов не определяется вообще", - сказал он в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"Таким образом, объявлять выборы нужно будет отдельной процедурой, что в короткие сроки маловероятно", - добавил политик.

Он уточнил, что закон о местных выборах отводит на избирательный процесс 60 дней, из чего следует, что парламенту нужно до 8 октября принять решение о проведении выборов, а Центральной избирательной комиссии незамедлительно их объявить.

При этом Корниенко напомнил, что новый состав ЦИК пока не сформирован.

Отвечая на вопрос, могут ли выборы в Киеве состояться одновременно с местными выборами по всей Украине весной, Корниенко заявил: "Есть такая вероятность".

По его словам, в "Слуге народа" рассматривают проект новой редакции закона о столице Украины (№2143-3) как базовый с обязательной интеграцией в него положений законопроекта №2143, также внесенного группой народных депутатов от большинства.

Как сообщалось, в парламенте зарегистрированы 4 законопроекта, касающиеся организации местного самоуправления в Киеве, два из них инициированы народными депутатами из "Слуги народа".

Полный текст интервью Корниенко агентству "Интерфакс-Украина" будет обнародован в новостной ленте и в открытом доступе.