Кличко принимает участие в заседании комитета по вопросам местного самоуправления

Мэр Киева Виталий Кличко принимает участие в заседании комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроения.

Как передаёт корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", комитет во вторник рассмотрит законопроекты о внесении изменений в закон Украины "О столице Украины - город-герой Киев".

Как следует из повестки дня комитета, планируется рассмотрение четырех таких законопроектов.

Согласно повестке дня, обнародованной на сайте парламента, профильный комитет на заседании рассмотрит инициативы о внесении изменений в закон о столице Украины — городе-герое Киев (№2143, 2143-1, 2143-2) и проект новой редакции закона о столице (№2143-3).

Как сообщалось, группа народных депутатов из фракции "Слуга народа" во главе с Александром Ткаченко зарегистрировала проект закона о городе Киев – столице Украины (№2143-3).

В этот же день группа нардепов из фракции "Голос" во главе с Андреем Осадчуком подала законопроект о внесении изменений в закон "О столице Украины – городе-герое Киев" (№2143-2).

13 сентября группа парламентариев от "Слуги народа" во главе с Андреем Клочко зарегистрировала проект закон о внесении изменений в закон "О столице Украины – городе-герое Киев" (№2143).

Документ предусматривает проведение 8 декабря местных выборов в Киеве. Этим законопроектом предлагается законодательно закрепить функционирование районных советов в Киеве, сократить максимальное количество депутатов местных советов до 84 человек и уполномочить главу Киевской городской государственной администрации опротестовывать акты местного самоуправления столицы.

19 сентября группа нардепов из фракции "Европейская солидарность" во главе с Сергеем Алексеевым подала альтернативный законопроект (№2143-1), которым также предлагают закрепить функционирование районных советов в Киеве. Авторы предложили определить полномочия райсоветов и их исполнительных комитетов. Предусматривается, что Киевский городской совет не позднее 6 месяцев до момента объявления начала избирательного процесса следующих очередных местных выборов принимает решение о создании райсоветов в столице. Выборы в эти советы пройдут во время следующих очередных выборов, которые состоятся после вступления в силу данного закона.