Депутатская группа "За будущее" настаивает на создании комиссии Рады для расследования работы руководства НБУ и ФГВФЛ

Сопредседатель депутатской группы "За будущее", глава партии "Укроп" и экс-директор "Магистральных газопроводов "Дружба" Тарас Батенко настаивает на необходимости создания временной следственной комиссии (ВСК) по вопросам расследования деятельности руководства Нацбанка Украины и Фонда гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ) в 2014-2019 гг., несмотря на позицию Международного валютного фонда (МВФ).

"Считаю недопустимым, что миссия МВФ может диктовать парламенту, прямым или косвенным способом, что выносить, что голосовать, что не голосовать… Я знаю, что такое вопрос создания ВСК: нужно запускать в спокойном режиме, проголосовать и вносить в повестку дня", - заявил Батенко на заседании согласительного совета Верховной Рады во вторник.

По его словам, находившаяся в Украине во второй половине сентября миссия МВФ завершила работу ни с чем, в частности, из-за возможного создания такой ВСК, в которой Батенко, как предполагается, будет заместителем председателя.

Как сообщалось, проект постановления о создании Радой ВСК по вопросам расследования деятельности руководства НБУ и ФГВФЛ в 2014-2019 гг. поддержал Регламентный комитет парламента 18 сентября.

Автор этого проекта Александр Дубинский (фракция партии "Слуга народа") обвиняет руководство НБУ и ФГВФЛ в значительной девальвации гривни, искусственном банкротстве банков, создании условий для присвоения активов ликвидируемых банков и нанесении ущерба вкладчикам и кредиторам, а также присвоении бюджетных средств путем якобы махинаций с рефинансированием и гособлигациями.

Дубинский намерен лично возглавить комиссию и взять себе в заместители Батенко. Согласно проекту, в комиссии будет еще 13 членов, из которых семь – от "Слуги народа", а также Сергей Левочкин и Вадим Рабинович от "Оппозиционной платформы – за жизнь", Константин Бондарев от "Батькивщины", внефракционный Антон Яценко и пока по одному неопределенному кандидату от "Голоса" и "Европейской солидарности".