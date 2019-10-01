Ратификация Гаагской Конвенции о защите прав детей - один из приоритетов министерства - Минсоцполитики

В Министерстве социальной политики заявляют, что ратификация Гаагской конвенции о защите прав детей является одним из приоритетов ведомства.

"Ратификация Гаагской конвенции о защите прав детей - одно из приоритетных направлений деятельности Минсоцполитики… Украинское правительство до 1 декабря должно разработать соответствующие рекомендации и активизировать работу в этом направлении", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

В министерстве отмечают, что ратификация Конвенции сделает невозможным использование финансовых схем, которые существуют сегодня. Особенно это касается посредников - переводчиков и доверенных лиц, которые фактически осуществляют посредническую, коммерческую деятельность, запрещенную законом.

"Конвенция не устанавливает приоритет межгосударственного усыновления, а наоборот указывает, что оно может быть осуществлено только в случае, когда семья для ребенка не может быть найдена в государстве его происхождения", - констатируют в Минсоцполитики.

Отмечается, что на данный момент 98 стран являются участниками Конвенции, в том числе такие страны, как США, Италия, Испания, Франция, Канада, Израиль, куда в основном уезжают усыновленные иностранцами украинские дети.