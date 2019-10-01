Политика

13:35 01.10.2019

"Евросолидарность" настаивает на приглашении в Раду главы МИД и генпрокурора

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"Евросолидарность" настаивает на приглашении в Раду главы МИД и генпрокурора

Фракция "Европейская солидарность" настаивает на заслушивании в Верховной Раде министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко и генерального прокурора Руслана Рябошапки, чтобы "разрулить ситуацию", возникшую во время визита президента Владимира Зеленского в США.

"Собственно в этом контексте мы считаем, что важно инициировать приглашение в Верховную Раду Украины министра иностранных дел Вадима Пристайко для того, чтобы из первых уст услышать видение не только выхода из этой ситуации, но и (видение – ИФ) минского и нормандского форматов. Также (пригласить – ИФ) и генерального прокурора Руслана Рябошапку", - сказала Геращенко на заседании согласительного совета руководителей фракций и групп во вторник в Киеве.

По её словам, у граждан возникает много вопросов относительно реформ, которые проводит новая команда.

"Наша политическая сила считает, что сегодня мы все вместе - и власть, и оппозиция, и Офис президента, и Министерство иностранных дел и парламент - должны приложить максимум усилий, чтобы не просто остановить этот скандал, но и разрулить его, чтобы не оставалось обиды у наших партнеров по Европейскому Союзу, по нормандскому формату, для того, чтобы власти удалось сохранить двухпартийную поддержку США", - отметила Геращенко.

Западные СМИ сообщали, что, по их данным, Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе убедить Зеленского в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена - сына бывшего вице-президента Джо Байдена.

Сообщение об этом передал своему руководству сотрудник американской разведки. Оно по требованию конгрессменов было передано им для ознакомления. Это сообщение сотрудника разведки стало поводом для того, чтобы демократы в Палате представителей инициировали процедуру импичмента в отношении Трампа.

По требованию законодателей стенограмма этой беседы Трампа с Зеленским также была передана им для изучения. Вместе с тем, как сообщают СМИ, это не заставило их отказаться от свертывания процедуры импичмента.

Белый дом опубликовал стенограмму июльского разговора. Она составлена на основе записей сотрудников администрации США, присутствовавших в кабинете Трампа во время телефонного разговора с Зеленским.

Согласно стенограмме, Трамп действительно просил Зеленского провести расследование по делу Байдена. Однако в тексте нет признаков угроз и шантажа со стороны американского президента. Сам Зеленский ранее на этой неделе заверил, что Трамп не оказывал на него давления по делу Байдена.

Вместе с тем, спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси объявила о решении начать процедуру, цель которой - определить, есть ли основания для объявления импичмента Трампу.

СМИ, комментируя скандал, отмечают, что требованием расследования деятельности Байденов на Украине Трамп пытается устранить вероятного соперника от Демократической партии - Джо Байдена - на президентских выборах 2020 года.

Теги: #верховная_рада #генпрокуратура #евросолидарность #мид
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