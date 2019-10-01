Политика

13:28 01.10.2019

Разумков планирует уйти с должности главы партии "Слуга народа"

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Разумков планирует уйти с должности главы партии "Слуга народа"

Председатель Верховной Рады и глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков подтвердил, что намерен уйти с должности главы политической силы.

"Я планирую уйти с должности главы политической партии", - заявил Разумков на брифинге во вторник.

Он пояснил, что как у спикера парламента у него много работы, и совмещать ее с работой главы партии невозможно.

Ранее в интервью агентству "Интерфакс-Украина" первый заместитель главы фракции "Слуга народа" в Верховной Рады Александр Корниенко сообщил, что партия в конце октября соберётся на съезд.

"Накопились вопросы разные, которые надо срочно провести. Есть юридические вопросы. У нас есть заявление главы партии о том, что он хочет сложить полномочия. Такое заявление может принять только съезд партии", - рассказал политик.

Теги: #разумков #кадры #слуга_народа
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