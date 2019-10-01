Зеленский еще не передал Раде предложения по составу ЦИК

Президент Украины Владимир Зеленский ещё не передал парламенту свои предложения по составу Центральной избирательной комиссии, заявляет председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.

"Предложения по составу Центральной избирательной комиссии поступают от президента Украины. Как только они поступят в Верховную Раду Украины, мы обязательно будем их рассматривать. Пока что на данный момент таких предложений ещё нет", - сказал Разумков на брифинге во вторник в Киеве.

Как сообщалось, 13 сентября Верховная Рада поддержала представление президента Украины на досрочное увольнение всех 16 членов ЦИК. 14 из них были назначены в сентябре 2018 года.