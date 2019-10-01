Политика

13:16 01.10.2019

Нидерланды запросили содействия российской прокуратуры в допросе Цемаха по делу о крушении рейса МН17

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Нидерланды запросили содействия российской прокуратуры в допросе Цемаха по делу о крушении рейса МН17

Власти Нидерландов обратились в российскую прокуратуру с просьбой оказать содействие в поиске Владимира Цемаха, которого голландские власти хотели допросить по делу о крушении малайзийского Boeing в июле 2014 года на Донбассе, заявил посол Роб Свартбол.

"Недавно произошел обмен (удерживаемыми лицами - ИФ) между Россией и Украиной, и правительство Нидерландов сейчас обратилось в российскую прокуратуру за помощью, чтобы найти этого человека, пообщаться с ним и также собрать возможную информацию от него", - сказал Свартбол во вторник "Интерфаксу".

По информации СМИ, переданный украинской стороной России в рамках взаимного освобождения удерживаемых лиц Владимир Цемах вернулся на неподконтрольную Украине территорию Донбасса.

Ранее Цемах проживал в городе Снежное. В 2014 году в начале вооруженного конфликта на Донбассе он стал там командиром ПВО. Именно в Снежном в конце июня 2019 года Цемаха задержали украинские спецслужбы и вывезли на контролируемую Киевом территорию. Дочь Цемаха живет в Харцызске.

Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, был сбит 17 июля 2014 года под Донецком в зоне вооруженного конфликта на Донбассе. На борту находились 298 человек, все они погибли.

Теги: #мн17 #рф #нидерланды #цемах
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