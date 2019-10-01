Апелляционный суд оставил в силе решение отпустить Вилкула и Колесникова на поруки

Апелляционный суд г.Днепр на заседании во вторник не удовлетворил жалобу прокуроров, требовавших взять под стражу с залогом в размере не менее 17 млн грн народных депутатов Верховной Рады VIII созыва из фракции "Оппозиционный блок" Александра Вилкула и Дмитрия Колесникова, которые решением суда первой инстанции были отпущены на поруки.

"Апелляционный суд отказал прокуратуре в удовлетворении жалобы и оставил в силе решение суда первой инстанции, который избрал меру пресечения в виде личной поруки", - сообщил во вторник агентству "Интерфакс-Украина" адвокат Вилкула Олег Бабич.

Также в этом апелляционном суде состоялось рассмотрение и апелляции, поданной прокуратурой на решение суда первой инстанции, отпустившего на поручи Колесникова. По итогам заседания решение судей было аналогичным принятому ими в отношении Вилкула.

Как сообщалось, обоим экс-нардепам объявили подозрение 5 сентября, после чего был начат их розыск. Информации о задержании кого-либо из них с тех пор не было.

Пресс-служба прокуратуры Днепропетровской области сообщила, что Колесникову и Вилкулу были объявлены подозрения в совершении уголовных преступлений по ч.2 ст.364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия).

Следствие установило, что Колесников, находясь в должности главы Агентства госимущества Украины, совершил "определенные действия", в результате чего стало возможным отчуждение объектов недвижимости - производственного и лабораторно-бытового корпуса государственного предприятия "Научно-исследовательский и конструкторско-технологический институт трубной промышленности им.Осады" в Днепре общей площадью почти 7 тыс. кв.м, что нанесло государству убытки в размере более 16 млн грн.

Вилкул, будучи главой Днепропетровской облгосадминистрации, в течение 2011-2012 гг. издал распоряжение об изменении целевого назначения земельных участков площадью 21 га якобы из земель запаса с/х назначения (пастбища), а на самом деле - из земель коллективной собственности пайщиков двух сельскохозяйственных предприятий Никопольского района. Кроме того, он издал распоряжение об изменении целевого использования 23 земельных участков общей площадью более 45 га, находившихся в собственности ООО "АРТ ЛЕНД", из земель сельскохозяйственного назначения на земли промышленности.

Обоих фигурантов прокуратура просила арестовать, но Жовтневый райсуд Днепра 17 сентября 2019г решил отпустить их на поруки.

В облпрокуратуре тогда заявили, что будут оспаривать это решение суда.