Политика

12:58 01.10.2019

Комитет Рады во вторник рассмотрит законопроект о прослушке для НАБУ и ГБР

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Комитет Рады во вторник рассмотрит законопроект о прослушке для НАБУ и ГБР

 Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности во вторник рассмотрит отправленный парламентом на повторное 2-е чтение законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования отдельных положений уголовного процессуального законодательства (№1009).

Соответствующий законопроект фигурирует в повестке заседания, опубликованной на сайте комитета.

19 сентября парламент не поддержал данные законопроект и направил его на повторное 2-е чтение.

Законопроект предусматривает предоставление Национальному антикоррупционному бюро (НАБУ) и Государственному бюро расследований (ГБР) полномочия снимать информацию с транспортных телекоммуникационных сетей в рамках негласных следственных действий. Документ предусматривает, что с санкции генерального прокурора, а не Верховной Рады, как это предусмотрено сейчас, возможны будут обыск или досмотр личных вещей, транспорта, жилья, служебного помещения народных депутатов, нарушение тайны их переписки, телефонных разговоров, применение к ним негласных следственных действий.

Помимо этого, инициированные президентом Украины изменения предусматривают отмену так называемой "поправки Лозового", которая касалась сроков проведения досудебного расследования, назначения и проведения экспертизы.

Кроме того, члены комитета намерены рассмотреть предложения президента Украины к ветированному им закону об усилении ответственности за преступления против малолетнего лица, несовершеннолетнего и лица, не достигшего половой зрелости (№0977).

В повестке заседания комитета также проект закона о введении Единого реестра лиц осуждённых за преступления против половой неприкосновенности малолетних (№0887).

Теги: #гбр #верховная_рада #набу #прослушка
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