Политика

12:23 01.10.2019

Украине необходимо распространить видение концепции "Новой украинской школы" на весь сектор образования

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Украине необходимо распространить видение концепции "Новой украинской школы" на весь сектор образования

Украине необходимо распространить видение концепции "Новой украинской школы", которое основано на компетенциях, на весь сектор, особенно на систему высшего образования, считают во Всемирном банке.

В отчете Всемирного банка "Исследование сферы образования в Украине: большей результативности, справедливости и эффективности", отмечается, что за последние годы в Украине началось реформирование системы образования, но масштабные преобразования пока пребывают на начальной стадии.

В связи с чем в исследовании Всемирного банка определены пять приоритетных направлений дальнейшего реформирования, которые направлены на дальнейшее реформирование и упразднение системы дисбалансов, которые могут подрывать реализацию программы реформирования образования в Украине.

В частности, отмечается, что необходимо распространить видение концепции "Новой украинской школы", которое основано компетенциях, на весь сектор, особенно на систему высшего образования.

Также необходимо укрепить институционную способность, особенно, что касается децентрализованного управления, внутреннюю управленческую способность в учреждениях высшего образования, а также механизмов обеспечения качества образования.

Кроме того, необходимо направить потоки ресурсов на укрепления эффективности, особенно реформирование модели госфинансирования высшего образования и консолидации ресурсов в секторе.

Также Всемирный банк считает, что необходимо реформировать систему индивидуальных стимулов для учителей, а также изменить их карьерную траекторию.

Среди прочего, необходимо обеспечить результативную обратную связь и информирования о системных результатах путем укрепления системы оценивания учеников, развития услуг консультирования и ориентации, а также усовершенствование мониторинга показателей деятельности в сфере высшего образования.

Теги: #школа #всемирный_банк
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