Виталий Кличко ценит Джулиани как успешного мэра Нью-Йорка, фаната спорта и Украины, и подчеркивает, что о Байдене они не говорили

Мэр Киева Виталий Кличко знаком с адвокатом президента США Дональда Трампа Руди Джулиани более 15 лет и ценит его как самого успешного мэра в Соединенных Штатах, а также как большого фаната спорта, который несколько раз был на боксерских боях Виталия и его брата Владимира.

"И я очень переживаю за него, поскольку знаю, что он является большим фанатом Украины и готов сделать все, чтобы увидеть Украину демократической и современной страной", – сказал мэр Киева журналистам в кулуарах форума Kyiv Smart City во вторник.

"Мы не говорили с ним о Байдене (экс-вице-президенте США Джо Байдене, основном сопернике Трампа на грядущих президентских выборах – ИФ). Мы говорили о государстве, мы говорили о Киеве, и я нуждался в советах, поскольку у него есть огромный опыт, как у мэра", – добавил киевский градоначальник.

Кличко также отметил, что никогда не имел бизнеса с Джулиани, "никогда не одалживал денег ни у него, ни ему".

"Я не отвечаю за международную политику, я являюсь мэром Киева и отвечаю за свой город", – подчеркнул мэр.