Политика

12:02 01.10.2019

В Кремле ждут, что Киев на заседании ТКГ прояснит позицию по "формуле Штайнмайера"

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В Кремле ждут, что Киев на заседании ТКГ прояснит позицию по "формуле Штайнмайера"

В Кремле ожидают, что Киев во вторник на заседании Трехсторонней контактной группы по Украине прояснит свое отношение к "формуле Штайнмайера", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы слышали из Киева разные заявления относительно предыдущего отказа (от подписания "формулы Штайнмайера" - ИФ). Говорилось и о технической ошибке, и о недопонимании и так далее", - сказал он журналистам.

"Поэтому сегодня, конечно, все ожидают, что наступит ясность, трансформировалась ли как-то предыдущая позиция украинской стороны, подтверждает ли украинская сторона свой отход от предыдущих договоренностей или, наоборот, корректирует подтверждение своих предыдущих обязательств. Поэтому сегодня мы именно это и ожидаем", - продолжил Песков.

Отвечая на вопрос о том, что будет делать Кремль, если Киев все же окончательно откажется от принятия "формулы Штайнмайера" пресс-секретарь президента РФ сказал, что российская сторона "продолжит поиски путей решения этой внутриукраинской проблемы в меру своих возможностей".

Вместе с тем Песков подчеркнул, что отказ Киева от "формулы Штайнмайера" "существенно затормозит весь процесс".

Теги: #формула_штайнмайера #рф #ткг #песков
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