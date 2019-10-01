Рябошапка назначил прокурора Одесской области

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка назначил Максима Вихора прокурором Одесской области, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

"Генеральный прокурор Руслан Рябошапка 30 сентября 2019 года подписал приказ о назначении Максима Вихора на должность прокурора Одесской области", - говорится в сообщении.

Вихор ранее был сотрудником управления Службы безопасности Украины в Одесской области.

Как сообщалось, 3 сентября Рябошапка подписал приказ об увольнении с должности прокурора Одесской области Олега Жученко.