Политика

11:24 01.10.2019

Рябошапка назначил прокурора Одесской области

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Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка назначил Максима Вихора прокурором Одесской области, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

"Генеральный прокурор Руслан Рябошапка 30 сентября 2019 года подписал приказ о назначении Максима Вихора на должность прокурора Одесской области", - говорится в сообщении.

Вихор ранее был сотрудником управления Службы безопасности Украины в Одесской области.

Как сообщалось, 3 сентября Рябошапка подписал приказ об увольнении с должности прокурора Одесской области Олега Жученко.

Теги: #кадры #рябошапка #прокуратура #одесская_область
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