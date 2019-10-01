Политика

11:14 01.10.2019

Одесский журналист Дибров может стать замминистра здравоохранения

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Одесский журналист Дибров может стать замминистра здравоохранения

Заместителем министра здравоохранения Украины может стать одесский общественный деятель, журналист, член "Группы 2 мая" Сергей Дибров.

Соответствующая декларация обнародована в реестре Национального агентства по предотвращению коррупции во вторник.

Дибров является учредителем ОО "Объединение горожан "Большая Одесса" и ОО "Экспертно-аналитическое агентство "Группа 2 мая".

Согласно документу, Дибров задекларировал две квартиры в Одессе площадью 56,1 кв. м и 44,8 кв. м соответственно. Кроме того, он владеет автомобилем Volkswagen Golf Plus 2007 года выпуска.

Теги: #кадры #минздрав
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