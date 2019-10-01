Политика

09:51 01.10.2019

Рябошапка назначил прокурора Харьковской области

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Рябошапка назначил прокурора Харьковской области

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка подписал приказ о назначении на должность прокурора Харьковской области Александра Фильчакова.

"30 сентября 2019 года Генеральный прокурор Руслан Рябошапка подписал приказ о назначении Александра Фильчаков на должность прокурора Харьковской области", - сказано в сообщении.Как сообщается на официальном сайте ГПУ, приказ был подписан 30 сентября.

Фильчаков до недавнего времени был руководителем Харьковской местной прокуратуры №2.

Как сообщалось, ранее Рябошапка уволил прежнего прокурора Харьковской области Юрия Данильченко с 27 сентября. Данильченко подал заявление об увольнении с должности по собственному желанию в связи с выходом на пенсию. Данильченко руководил прокуратурой Харьковской области он с 27 августа 2014 года.

Теги: #рябошапка #прокуратура #кадры #харьковская_область
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