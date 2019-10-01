Политика

09:51 01.10.2019

Комитет будет просить у Рады дополнительное время на доработку ветированного президентом Избирательного кодекса

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Комитет будет просить у Рады дополнительное время на доработку ветированного президентом Избирательного кодекса

Комитету Верховной Рады по вопросам организации государственной власти потребуется время на доработку Избирательного кодекса, который президент Украины Владимир Зеленский ветировал и вернул в парламент с замечаниями, сообщил первый замглавы фракции "Слуга народа", член комитета Александр Корниенко.

"Насколько я знаю, завтра (1 октября - ИФ) на комитет будет выноситься просьба, обращение к Верховной Раде продлить срок (работы над предложениями президента Украины - ИФ)", - сказал он в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Политик отметил, что процедура отводит Раде 30 дней на рассмотрение ветированного президентом закона, если парламент "не примет другое решение".

Корниенко добавил, что глава государства подал около 20 замечаний к Кодексу, и сообщил, что на их обсуждение в комитете ушло 3 дня.

"Чтобы все правильно выписать, чтобы все было согласовано (там 5 законов), учитывая мощности секретариата комитета, уйдёт не меньше месяца", - спрогнозировал парламентарий.

Между тем он уточнил, что финальную версию законодательной инициативы нужно будет обсудить с общественностью.

"Идея кодификации именно этого законодательства нам не нравится... Именно избирательное законодательство разное на уровне национальных и местных выборов. Это разное законодательство. К тому же туда засунули закон ЦИК и закон о госреестре... Кодекс огромный, массивный, и с ним тяжело", - пояснил нардеп.

"Но так как мы находимся в этой рамке - есть кодекс. Он заветирован. Мы преодолеваем вето. Будем основываться на нем", - заявил Корниенко.


Полный текст интервью Корниенко агентству "Интерфакс-Украина" будет обнародован в новостной ленте и в открытом доступе.

Теги: #изберательный_кодекс #корниенко_александр
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