Политика

10:02 01.10.2019

Зеленский и Лукашенко примут участие во 2-м Форуме регионов Украины и Беларуси 4 октября

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Зеленский и Лукашенко примут участие во 2-м Форуме регионов Украины и Беларуси 4 октября

Президент Украины Владимир Зеленский и его белорусский коллега Александр Лукашенко примут участие в работе II Форума регионов Украины и Беларуси, который пройдет 4 октября в Житомире, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник в дипломатических кругах.

В середине июля стало известно, что Лукашенко принял приглашение Зеленского принять участие в этом форуме.

I Форум регионов Украины и Беларуси прошел в Гомеле в конце октября 2018 года, в нем приняли участие Лукашенко и тогдашний президент Украины Петр Порошенко.

Теги: #лукашенко #зеленский
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