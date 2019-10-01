Политика

09:46 01.10.2019

Комитет Рады во вторник рассмотрит предложения Зеленского к Избирательному кодексу и законопроекты о столице

1 мин читать
Комитет Рады во вторник рассмотрит предложения Зеленского к Избирательному кодексу и законопроекты о столице

Комитет Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроения на заседании во вторник намерен рассмотреть предложения президента Украины Владимира Зеленского к ветированному им Избирательному кодексу и законопроекты о столице Украины.

Согласно повестке дня, обнародованной на сайте парламента, народные депутаты рассмотрят предложения президента Украины к проекту Избирательного кодекса (№0978).

Кроме того, комитет рассмотрит инициативы о внесении изменений в закон о столице Украины — городе-герое Киев (№2143, 2143-1, 2143-2) и проект новой редакции закона о столице (№2143-3).

Еще в повестке заседания - во втором чтении законопроект о внесении изменений в закон о строительстве (№1052) и проект закона об усовершенствовании порядка предоставления административных услуг в сфере строительства и создания Единой государственной электронной системы в сфере строительства (№1081).

Члены комитета намерены обсудить создание в комитете рабочей группы по определению направлений реформирования сферы государственного архитектурно-строительного контроля.

Помимо этого, комитет поработает с проектом государственного бюджета Украины на 2020 год.

Теги: #верховная_рада #зеленский #избирательный_кодекс
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

07:52 01.10.2019
Зеленский поддерживает замену интернатной формы воспитания на семейную

Зеленский поддерживает замену интернатной формы воспитания на семейную

05:01 01.10.2019
Помпео присутствовал при телефонном разговоре Трампа с Зеленским

Помпео присутствовал при телефонном разговоре Трампа с Зеленским

21:59 30.09.2019
Зеленский подписал указ о поддержке семей, воспитывающих детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки

Зеленский подписал указ о поддержке семей, воспитывающих детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки

17:57 30.09.2019
Зеленский: В госбюджете на 2020 год необходимо предусмотреть надлежащее финансирование для военных

Зеленский: В госбюджете на 2020 год необходимо предусмотреть надлежащее финансирование для военных

17:08 30.09.2019
Зеленский уволил Данилюка с поста секретаря СНБО

Зеленский уволил Данилюка с поста секретаря СНБО

09:52 30.09.2019
Помощник Зеленского Ермак: все, что происходит в США - их внутренняя кухня

Помощник Зеленского Ермак: все, что происходит в США - их внутренняя кухня

09:36 30.09.2019
Адвокат Трампа заявил, что Помпео знал о его встрече с помощником Зеленского

Адвокат Трампа заявил, что Помпео знал о его встрече с помощником Зеленского

19:47 29.09.2019
Зеленский в частном порядке посетил в воскресенье Бабий Яр

Зеленский в частном порядке посетил в воскресенье Бабий Яр

19:09 29.09.2019
Зеленский поздравил украинских иудеев с праздником Рош-ха-Шана

Зеленский поздравил украинских иудеев с праздником Рош-ха-Шана

02:38 29.09.2019
Трамп: заявление Зеленского об отсутствии давления с моей стороны должно само по себе положить конец "Охоте на ведьм"

Трамп: заявление Зеленского об отсутствии давления с моей стороны должно само по себе положить конец "Охоте на ведьм"

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Помощник госсекретаря США Дениз Натали посетит Украину – Госдеп

Зеленский: Украина не выполняет ничьих команд, наши правоохранители расследуют много важных дел

Зеленский уволил Данилюка с поста секретаря СНБО

Кличко подал в суд на Гончарука и Богдана из-за решения уволить его с поста главы КГГА

Помощник Зеленского Ермак: все, что происходит в США - их внутренняя кухня

ПОСЛЕДНЕЕ

Кабмин намерен до 2024г. увеличить долю выполняемых решений судов втрое – программа

Партия "Слуга народа" в конце октября проведёт съезд

Помощник госсекретаря США Дениз Натали посетит Украину – Госдеп

В "Евросолидарности" поддерживают бойкот новой украинской делегацией участия в сессии ПАСЕ

Зеленский: Украина не выполняет ничьих команд, наши правоохранители расследуют много важных дел

Депутаты различных местных советов требуют от властей Украины остановить открытие рынка земли и всеукраинского референдума по этому вопросу

США будут работать над тем, чтобы Пригожину негде было укрыться от американского давления

Правительство намерено построить и модернизировать 15 глубоководных причалов за 5 лет

Каждая школа должна иметь скоростной Wi-Fi интернет, минимум 2 компьютерных класса на 300 учеников и туалет в помещении

Путин кратко пообщался с Макроном после панихиды по Шираку в Париже

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА