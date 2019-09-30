Партия "Слуга народа" в конце октября проведёт съезд

Партия "Слуга народа" в конце октября соберётся на съезд, среди запланированных вопросов — смена главы партии, сообщил первый заместитель главы фракции "Слуга народа" в Верховной Рады Александр Корниенко.

"В конце октября будет съезд", - сказал он в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"Накопились вопросы разные, которые надо срочно провести. Есть юридические вопросы. У нас есть заявление главы партии о том, что он хочет сложить полномочия. Такое заявление может принять только съезд партии", - рассказал политик.

Кроме того, по словам Корниенко, планируют усовершенствовать устав партии.

Полный текст интервью Корниенко агентству "Интерфакс-Украина" будет обнародован в новостной ленте и в открытом доступе.