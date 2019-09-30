Политика

18:36 30.09.2019

Депутаты различных местных советов требуют от властей Украины остановить открытие рынка земли и всеукраинского референдума по этому вопросу

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Депутаты различных местных советов требуют от властей Украины остановить открытие рынка земли и всеукраинского референдума по этому вопросу

По инициативе фракций партии "Батькивщина" депутаты ряда местных советов различных уровней обращаются к президенту Украины Владимиру Зеленскому, Верховной Раде и Кабмину с требованием не допустить поспешного открытия рынка земель и провести всеукраинский референдум о возможности продажи сельскохозяйственных угодий.

"Так, соответствующие обращения на своих сессиях уже приняли 47 советов: областных - 10, районных - 28 городских – 9. Все они выступают против направленного в парламент премьер-министром Алексеем Гончаруком законопроекта об обращении земель сельхозназначения", - сообщает в понедельник пресс-служба "Батькивщины".

В политсиле отмечают, что по мнению принявших обращение к властям депутатов Черновицкого облсовета, правительственный законопроект направлен на то, чтобы продать украинскую землю иностранцам. Ведь в соответствии с положениями законодательной инициативы право покупать сельскохозяйственные угодья получат не только украинцы, но и лица с двойным гражданством, а также "украинские предприятия". По действующему законодательству украинской может называться компания, 99% в которой принадлежит иностранцам.

Согласно сообщению, предлагаемый правительством "рынок земли" депутаты сравнивают с ваучерной приватизацией предприятий украинской промышленности: когда "номинально - все совладельцы, а фактически владельцами украинской земли станут местные олигархи и иностранные компании".

"Кроме того, отмечают представители "Батькивщины" в Маневицкой районном совете Волынской области, без широкого обсуждения этого важного вопроса в обществе нельзя начинать торги украинской землей. Ведь право собственности на землю конституционно закреплено за украинским народом", - добавили в пресс-службе политсилы.

Также в пресс-службе "Батькивщины" напомнили, что фракция зарегистрировала в парламенте законопроекты, один из которых регулирует все механизмы проведения референдумов, а другой - устанавливает обязательность референдума по вопросу продажи сельскохозяйственной земли.

Теги: #батькивщина #земельная_реформа
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