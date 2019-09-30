Политика

18:08 30.09.2019

Правительство намерено построить и модернизировать 15 глубоководных причалов за 5 лет

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Правительство намерено построить и модернизировать 15 глубоководных причалов за 5 лет

Кабинет министров Украины за ближайшие пять лет намерен построить и модернизировать 15 глубоководных причалов, а также провести капитальный ремонт шлюзов.

Об этом говорится в программе правительства, опубликованной на сайте Верховной Рады в понедельник.

"Основное внимание будет уделено созданию условий для эффективного функционирования предприятий морского и речного транспорта и портового хозяйства (строительство и модернизация не менее 15 глубоководных причалов с допустимой осадкой от 15 м (в настоящее время функционируют пять таких причалов), капитальный ремонт шлюзов)", - отмечается в документе.

Кроме того, правительство ожидает за пять лет увеличение объема перевозок пассажиров водным транспортом - не менее чем в два раза (с 19,1 тыс. до 38 тыс.), а также объема перевозок грузов - на 10% морем (с 135 млн тонн до 148,5 млн тонн) и в два раза по внутренним водным путям (с 10 млн. тонн до 20 млн тонн).

Как сообщалось, морские порты Украины в 2018 году перевалили более 135 млн тонн грузов, что на 2,4 млн тонн больше, чем в 2017 году.

Теги: #причалы #верховна_рада #кабмин
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