Зеленский: В госбюджете на 2020 год необходимо предусмотреть надлежащее финансирование для военных

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в государственном бюджете на 2020 год должно быть предусмотрено соответствующее финансирование для военнослужащих.

Как сообщает пресс-служба президента в понедельник, Зеленский во время рабочей поездки в Киевскую область осмотрел военные стрельбы с участием военнослужащих Нацгвардии и Госпогранслужбы, а также военную технику.

"Глава государства положительно оценил то, что большинство продемонстрированной техники - украинского производства. Он отметил высокую профессиональную подготовку подразделений и заявил, что в государственном бюджете на следующий год необходимо предусмотреть надлежащее финансирование для военных", - сказано в сообщении.

Кроме того, президент осмотрел специальные учения Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям и выразил надежду, что продемонстрированные подразделениями профессиональные навыки будут применяться при ликвидации чрезвычайных ситуаций во всех регионах Украины.

"Я впечатлен. Что остается? Сейчас все работают над бюджетом. Государству остается находить деньги для наших спасателей, нацгвардийцев и всех военных, поддерживать их", - цитирует Зеленского пресс-служба президента.

Как сообщалось, 30 сентября Зеленский, министры внутренних дел Украины и Турции Арсен Аваков и Сулейман Сойлу посетили учения МВД в Киевской области.