Политика

16:24 30.09.2019

Путин кратко пообщался с Макроном после панихиды по Шираку в Париже

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Путин кратко пообщался с Макроном после панихиды по Шираку в Париже

Президент России Владимир Путин в понедельник кратко пообщался со своим французским коллегой Эмманюэлем Макроном на выходе из церкви Сен-Сюльпис, в которой завершилась панихида по экс-президенту Франции Жаку Шираку.

Путин в течение примерное двух минут пообщался с Макроном, после чего проследовал к своему автомобилю.

В свою очередь пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков подтвердил беседу Путина с Макроном, отметив, что она носила краткий характер.

"Буквально перебросился несколькими словами с Эмманюэлем Макроном, уже выходя из церкви", - сказал Песков.

Песков рассказал, что в настоящее время президент уже вылетает в Москву, где у него вечером запланирован ряд внутренних мероприятий.

Теги: #макрон #путин
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