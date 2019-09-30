Путин кратко пообщался с Макроном после панихиды по Шираку в Париже

Президент России Владимир Путин в понедельник кратко пообщался со своим французским коллегой Эмманюэлем Макроном на выходе из церкви Сен-Сюльпис, в которой завершилась панихида по экс-президенту Франции Жаку Шираку.

Путин в течение примерное двух минут пообщался с Макроном, после чего проследовал к своему автомобилю.

В свою очередь пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков подтвердил беседу Путина с Макроном, отметив, что она носила краткий характер.

"Буквально перебросился несколькими словами с Эмманюэлем Макроном, уже выходя из церкви", - сказал Песков.

Песков рассказал, что в настоящее время президент уже вылетает в Москву, где у него вечером запланирован ряд внутренних мероприятий.