Политика

16:20 30.09.2019

Публикация полных стенограмм переговоров Путина и Трампа возможна лишь по согласованию сторон

1 мин читать
Публикация полных стенограмм переговоров Путина и Трампа возможна лишь по согласованию сторон

Полная публикация стенограмм переговоров президента РФ Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа возможна только по взаимному согласованию сторон, если сигналы от Вашингтона поступят, то вопрос будет обсуждаться, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Комментируя журналистам призыв демократов США к Трампу опубликовать полностью его переговоры с Путиным, Песков отметил, что все процессы, которые ведутся сейчас вокруг этого, являются внутренним делом Америки.

"Мы не вмешивались и не имеем намерения вмешиваться. Что касается стенограмм разговоров, то, конечно, в какой-то степени их опубликование возможно только по взаимному согласованию сторон", - сказал Песков журналистам.

"Говоря конкретнее, в целом дипломатическая практика, конечно, подобные публикации не предусматривает. Поэтому если будут американцы какие-то сигналы (подавать -ИФ), будем обсуждать", - сказал Песков.

Теги: #песков #трамп #путин
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

16:24 30.09.2019
Путин кратко пообщался с Макроном после панихиды по Шираку в Париже

Путин кратко пообщался с Макроном после панихиды по Шираку в Париже

09:52 30.09.2019
Помощник Зеленского Ермак: все, что происходит в США - их внутренняя кухня

Помощник Зеленского Ермак: все, что происходит в США - их внутренняя кухня

09:36 30.09.2019
Адвокат Трампа заявил, что Помпео знал о его встрече с помощником Зеленского

Адвокат Трампа заявил, что Помпео знал о его встрече с помощником Зеленского

02:12 30.09.2019
Советники Белого дома планируют представить Трампу стратегию ответных мер на угрозу импичмента

Советники Белого дома планируют представить Трампу стратегию ответных мер на угрозу импичмента

11:05 29.09.2019
Трамп: попытка демократов добиться импичмента президента поставила на кон судьбу страны

Трамп: попытка демократов добиться импичмента президента поставила на кон судьбу страны

02:38 29.09.2019
Трамп: заявление Зеленского об отсутствии давления с моей стороны должно само по себе положить конец "Охоте на ведьм"

Трамп: заявление Зеленского об отсутствии давления с моей стороны должно само по себе положить конец "Охоте на ведьм"

00:47 29.09.2019
Климкин о видеоролике Трампа: внутренняя политика США меганегативно влияет на имидж Украины

Климкин о видеоролике Трампа: внутренняя политика США меганегативно влияет на имидж Украины

15:38 28.09.2019
Несколько сотен бывших сотрудников спецслужб США требуют привлечь Трампа к ответственности из-за деталей разговора с Зеленским

Несколько сотен бывших сотрудников спецслужб США требуют привлечь Трампа к ответственности из-за деталей разговора с Зеленским

12:19 28.09.2019
Детали ряда телефонных разговоров Трампа помещены в особо секретную компьютерную систему

Детали ряда телефонных разговоров Трампа помещены в особо секретную компьютерную систему

22:27 27.09.2019
Чуть менее половины американцев за импичмент Трампу

Чуть менее половины американцев за импичмент Трампу

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Кличко подал в суд на Гончарука и Богдана из-за решения уволить его с поста главы КГГА

Помощник Зеленского Ермак: все, что происходит в США - их внутренняя кухня

Министр инфраструктуры Криклий: О восстановлении прямого сообщения с Крымом речь не идет

Трамп: попытка демократов добиться импичмента президента поставила на кон судьбу страны

Зеленский о трагедии в Бабьем яру: украинцы едины в стремлении не допустить проявлений вражды на расовой или национальной почве

ПОСЛЕДНЕЕ

Кличко подал в суд на Гончарука и Богдана из-за решения уволить его с поста главы КГГА

Кабмин рассчитывает уменьшить количество детей в интернатах до 0,7% от общего детского населения до 2024г

Кабмин предлагает полную реализацию "скандинавской модели" обеспечения правопорядка на массовых мероприятиях – диалог без применения силы

Никто не знает, каковы будут потери Великобритании в случае "жесткого" Brexit

Кабмин хочет создать сеть подразделений по типу "полицейская станция" и внедрить комплексные системы видеонаблюдения

Кабмин намерен создать Фонд национального благосостояния и снизить вдвое монополизацию 5 основных отраслей

Рудольф Джулиани считает, что никакого расследования в Украине против сына Байдена не было

Кабмин хочет обеспечить создание офисов евроинтеграции во всех областях Украины

Кабмин нацелен к 2025 году создать фундамент для реализации курса на членство Украины в ЕС и НАТО

Кабмин планирует создать новую Генеральную схему планирования территории Украины

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА