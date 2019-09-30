Кабмин предлагает полную реализацию "скандинавской модели" обеспечения правопорядка на массовых мероприятиях – диалог без применения силы

Кабинет министров Украины вводит комплексную систему безопасного проведения мирных собраний путем имплементации "скандинавской модели" – максимального воздержания от применения силы на массовых мероприятиях.

"По нашим оценкам, в связи с гибридной агрессией со стороны России, в Украине есть угроза внешне инспирированного превращения мирных собраний и массовых мероприятий в организованные массовые беспорядки. Именно поэтому мы хотим обеспечить высокую степень готовности недопущения нарушений, связанных со значительной опасностью и совершением вооруженного отпора", - говорится в программе деятельности правительства, обнародованной на сайте парламента.

С этой целью, как подчеркивается в программе, вводится комплексная система безопасного проведения мирных собраний, в том числе путем соответствующих законодательных изменений.

"Полностью реализуем скандинавскую модель обеспечения охраны общественного порядка, вводим новые алгоритмы эффективной коммуникации с организаторами и участниками массовых мероприятий", - говорится в документе.

Как пояснили агентству "Интерфакс-Украина" в МВД, "скандинавская модель" уже применяется в ходе обеспечения правопорядка на массовых мероприятиях, в основном это касается общественной безопасности в Киеве во время проведения массовых акций.

Суть "скандинавской модели" заключается в диалоге полицейского с организатором и участником акции, в работе "полиции диалога" на месте мероприятия, воздержании от применения силы полицейским до возникновения грубых нарушений правопорядка.