Политика

15:01 30.09.2019

Кабмин намерен создать Фонд национального благосостояния и снизить вдвое монополизацию 5 основных отраслей

2 мин читать
Кабмин намерен создать Фонд национального благосостояния и снизить вдвое монополизацию 5 основных отраслей

Кабинет министров Украины планирует создать Фонд национального благосостояния, увеличить рентабельность активов (RoA) госпредприятий до 5% в 2024 году и провести проверку субъектов пяти крупнейших рынков на наличие монопольных злоупотреблений.

Такие планы заложены в программе деятельности правительства, текст которой обнародован на сайте Верховной Рады.

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства, в частности, планирует привлечь больше доходов от управления государственной собственностью за счет RoA государственных предприятий с 2,1% в 2018 году до 5% в 2024 году и уменьшения доли государства в экономике до 5%. Кроме того, более тысячи неэффективных госпредприятий, согласно программе Кабмина, будет ликвидировано.

"Мы будем содействовать развитию частного сектора, который более производительный и эффективный, чем государственный. Для этого мы проведем приватизацию - она позволит передать сотни субъектов хозяйствования госсектора эффективным собственникам, которые создадут новые рабочие места и ликвидируют коррупцию", – отмечается в планах правительства и уточняется, что благодаря этому министерства смогут сосредоточиться на формировании политики, а не на управлении собственностью.

Также планируется сформировать набсоветы на стратегических предприятиях и создать Фонд национального благосостояния, который возьмет в управление стратегические госпредприятия.

"Создание Фонда позволит централизовать управление, повысить его эффективность и обеспечить гражданам Украины адекватный уровень доходности их активов", - считают в Кабмине.

В планах правительства - корпоратизировать все госпредприятия, осуществляющие коммерческую деятельность, путем преобразования их в акционерные общества.

Помимо этого, с целью защиты от злоупотреблений монопольным положением планируется усилить институциональную способность и политическую независимость Антимонопольного комитета и создать инструмент принудительного разделения монополий.

"Мы разработаем действенный инструмент принудительного разделения монополий. Субъекты пяти крупнейших рынков будут проверены на наличие монопольных злоупотреблений и в случае необходимости будут запущены процессы разделения", - обещают в Кабмине.

Кабмин также планирует упростить порядок и снизить стоимость подключения к электрическим и газовым сетям, которыми владеют частные монополисты, для граждан и бизнеса, и разработать порядок введения госрегулирования цен на товары монополистов.

Теги: #кабмин
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

16:10 30.09.2019
Кабмин рассчитывает уменьшить количество детей в интернатах до 0,7% от общего детского населения до 2024г

Кабмин рассчитывает уменьшить количество детей в интернатах до 0,7% от общего детского населения до 2024г

16:10 30.09.2019
Кабмин предлагает полную реализацию "скандинавской модели" обеспечения правопорядка на массовых мероприятиях – диалог без применения силы

Кабмин предлагает полную реализацию "скандинавской модели" обеспечения правопорядка на массовых мероприятиях – диалог без применения силы

15:12 30.09.2019
Кабмин хочет создать сеть подразделений по типу "полицейская станция" и внедрить комплексные системы видеонаблюдения

Кабмин хочет создать сеть подразделений по типу "полицейская станция" и внедрить комплексные системы видеонаблюдения

14:27 30.09.2019
Кабмин ставит задачу сократить уровень смертности на 5%

Кабмин ставит задачу сократить уровень смертности на 5%

14:24 30.09.2019
Кабмин хочет обеспечить создание офисов евроинтеграции во всех областях Украины

Кабмин хочет обеспечить создание офисов евроинтеграции во всех областях Украины

14:15 30.09.2019
Кабмин нацелен к 2025 году создать фундамент для реализации курса на членство Украины в ЕС и НАТО

Кабмин нацелен к 2025 году создать фундамент для реализации курса на членство Украины в ЕС и НАТО

14:09 30.09.2019
Кабмин планирует создать новую Генеральную схему планирования территории Украины

Кабмин планирует создать новую Генеральную схему планирования территории Украины

13:53 30.09.2019
Украина намерена покрыть интернетом все международные автодороги и создать онлайн-платформу обучения цифровым навыкам

Украина намерена покрыть интернетом все международные автодороги и создать онлайн-платформу обучения цифровым навыкам

13:46 30.09.2019
Кабмин ищет сбалансированное решение по обеспечению жителей Луганской области теплом и э/э

Кабмин ищет сбалансированное решение по обеспечению жителей Луганской области теплом и э/э

13:30 30.09.2019
Кабмин назначил Ставчук замглавы Минэкоэнергии, уволил замминистра Бойко

Кабмин назначил Ставчук замглавы Минэкоэнергии, уволил замминистра Бойко

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Кличко подал в суд на Гончарука и Богдана из-за решения уволить его с поста главы КГГА

Помощник Зеленского Ермак: все, что происходит в США - их внутренняя кухня

Министр инфраструктуры Криклий: О восстановлении прямого сообщения с Крымом речь не идет

Трамп: попытка демократов добиться импичмента президента поставила на кон судьбу страны

Зеленский о трагедии в Бабьем яру: украинцы едины в стремлении не допустить проявлений вражды на расовой или национальной почве

ПОСЛЕДНЕЕ

Путин кратко пообщался с Макроном после панихиды по Шираку в Париже

Публикация полных стенограмм переговоров Путина и Трампа возможна лишь по согласованию сторон

Кличко подал в суд на Гончарука и Богдана из-за решения уволить его с поста главы КГГА

Никто не знает, каковы будут потери Великобритании в случае "жесткого" Brexit

Рудольф Джулиани считает, что никакого расследования в Украине против сына Байдена не было

Судьи продолжили оглашение апелляционных жалоб защиты Януковича

Гончарук обвинил менеджмент "Укрзализныци" в коррумпированности

Кабмин намерен представить в Раде план деятельности правительства на текущей неделе - Гончарук

Посол ФРГ в Украине и генконсул в Донецке посетили зону ООС

Кабмин одобрил законопроект о легализации игорного бизнеса в Украине

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА