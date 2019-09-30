Политика

15:01 30.09.2019

Рудольф Джулиани считает, что никакого расследования в Украине против сына Байдена не было

2 мин читать
Рудольф Джулиани считает, что никакого расследования в Украине против сына Байдена не было

Личный адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани считает, что в Украине не велось никакого расследования в отношении Хантера Байдена, сына экс-вице-президента Джо Байдена, основного соперника Трампа на грядущих президентских выборах.

"Я не могу поверить, насколько слепыми стали наши СМИ. Они слепо используют прокурора, который коррумпировано закрыл дела против сына Байдена и его коррумпированной компании. Там не было никакого расследования. Где отчет?", - написал Джулиани в своем микроблоге в соцсети Twitter в понедельник.

Он также отметил, что взяточничество – это предложение что-то ценного, например, займа в $1,2 млрд, "в обмен на официальные действия (увольнение прокурора, коррумпированного или нет, который расследует дело вашего сына)". "Хвастающийся Байден подтверждает это", - написал Джулиани.

Как ранее сообщали СМИ, Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе убедить президента Украины Владимира Зеленского в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена. Сообщение об этом передал своему руководству сотрудник американской разведки. Оно по требованию конгрессменов было передано им для ознакомления.

Это сообщение сотрудника разведки стало поводом для того, чтобы демократы в Палате представителей инициировали процедуру импичмента в отношении Трампа.

Тем не менее, СМИ, комментируя скандал, отмечают, что требованием расследования деятельности Байденов на Украине Трамп пытается устранить вероятного соперника от Демократической партии - Джо Байдена - на президентских выборах 2020 года.

Теги: #сша #джулиани #байден
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

09:52 30.09.2019
Помощник Зеленского Ермак: все, что происходит в США - их внутренняя кухня

Помощник Зеленского Ермак: все, что происходит в США - их внутренняя кухня

05:29 30.09.2019
Сотрудник разведки, сообщивший о разговоре Трампа с Зеленским, помещен под федеральную защиту

Сотрудник разведки, сообщивший о разговоре Трампа с Зеленским, помещен под федеральную защиту

02:12 30.09.2019
Советники Белого дома планируют представить Трампу стратегию ответных мер на угрозу импичмента

Советники Белого дома планируют представить Трампу стратегию ответных мер на угрозу импичмента

20:44 29.09.2019
Помощник Зеленского Ермак: все, что происходит в США - их внутренняя кухня

Помощник Зеленского Ермак: все, что происходит в США - их внутренняя кухня

13:04 29.09.2019
Глава МИД Ирана обвинил Вашингтон в развязывании кибервойны

Глава МИД Ирана обвинил Вашингтон в развязывании кибервойны

11:05 29.09.2019
Трамп: попытка демократов добиться импичмента президента поставила на кон судьбу страны

Трамп: попытка демократов добиться импичмента президента поставила на кон судьбу страны

02:38 29.09.2019
Трамп: заявление Зеленского об отсутствии давления с моей стороны должно само по себе положить конец "Охоте на ведьм"

Трамп: заявление Зеленского об отсутствии давления с моей стороны должно само по себе положить конец "Охоте на ведьм"

00:47 29.09.2019
Климкин о видеоролике Трампа: внутренняя политика США меганегативно влияет на имидж Украины

Климкин о видеоролике Трампа: внутренняя политика США меганегативно влияет на имидж Украины

15:38 28.09.2019
Несколько сотен бывших сотрудников спецслужб США требуют привлечь Трампа к ответственности из-за деталей разговора с Зеленским

Несколько сотен бывших сотрудников спецслужб США требуют привлечь Трампа к ответственности из-за деталей разговора с Зеленским

12:19 28.09.2019
Детали ряда телефонных разговоров Трампа помещены в особо секретную компьютерную систему

Детали ряда телефонных разговоров Трампа помещены в особо секретную компьютерную систему

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Помощник Зеленского Ермак: все, что происходит в США - их внутренняя кухня

Министр инфраструктуры Криклий: О восстановлении прямого сообщения с Крымом речь не идет

Трамп: попытка демократов добиться импичмента президента поставила на кон судьбу страны

Зеленский о трагедии в Бабьем яру: украинцы едины в стремлении не допустить проявлений вражды на расовой или национальной почве

Трамп: заявление Зеленского об отсутствии давления с моей стороны должно само по себе положить конец "Охоте на ведьм"

ПОСЛЕДНЕЕ

Кабмин хочет обеспечить создание офисов евроинтеграции во всех областях Украины

Кабмин нацелен к 2025 году создать фундамент для реализации курса на членство Украины в ЕС и НАТО

Кабмин планирует создать новую Генеральную схему планирования территории Украины

Украина намерена покрыть интернетом все международные автодороги и создать онлайн-платформу обучения цифровым навыкам

Судьи продолжили оглашение апелляционных жалоб защиты Януковича

Кабмин назначил Ставчук замглавы Минэкоэнергии, уволил замминистра Бойко

Гончарук обвинил менеджмент "Укрзализныци" в коррумпированности

Кабмин намерен представить в Раде план деятельности правительства на текущей неделе - Гончарук

Посол ФРГ в Украине и генконсул в Донецке посетили зону ООС

Кабмин одобрил законопроект о легализации игорного бизнеса в Украине

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА