Политика

14:15 30.09.2019

Кабмин нацелен к 2025 году создать фундамент для реализации курса на членство Украины в ЕС и НАТО

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Кабмин нацелен к 2025 году создать фундамент для реализации курса на членство Украины в ЕС и НАТО

Достижение целей Кабинета министров на ближайшие 5 лет станет фундаментом для реализации курса Украины на обретение полноправного членства в Европейском Союзе и НАТО.

Об этом говорится в программе правительства, опубликованной на сайте Верховной Рады.

Согласно документу, правительство намерено построить работу таким образом, чтобы через 5 лет достичь роста экономики Украины (ВВП) на 40%, создать 1 млн. новых рабочих мест, привлечь $50 млрд. прямых иностранных инвестиций.

Кабмин нацелен к 2025 году продемонстрировать "очевидное развитие инфраструктуры", в частности привести в хорошее состояние основные дороги (24 тыс.км), активно развивать железную дорогу, построить пять глубоководных портов и 15 аэропортов.

Среди целей правительства – обеспечение каждого украинца на уровне реального прожиточного минимума, снижение уровня загрязнения окружающей среды "по крайней мере на 20%", обеспечение положительного демографического тренда, что позволит увеличить рождаемость, а также будет способствовать возвращению на Родину большего количества украинцев.

"Достижение этого будет крепким фундаментом для реализации стратегического курса государства на обретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и Организации Североатлантического договора", - сказано в программе деятельности украинского правительства.

Как сообщалось, Кабинет министров Украины подал в Верховную Раду для утверждения программу своей деятельности.

Теги: #ес #нато #кабмин
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