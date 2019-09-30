Политика

14:09 30.09.2019

Кабмин планирует создать новую Генеральную схему планирования территории Украины

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Кабмин планирует создать новую Генеральную схему планирования территории Украины

Кабинет министров Украины планирует разработать новую Генеральную схему планирования территории Украины и интегрировать все земельные реестры в Градостроительный кадастр для обеспечения открытого и дистанционного доступа граждан.

Такие планы заложены в программе деятельности правительства, текст которой обнародован на сайте Верховной Рады.

"Мы разработаем новую Генеральную схему планирования территории Украины и на законодательном уровне определим требования о необходимости разработки и актуализации другой градостроительной документации для прогнозирования развития территорий, определения и рационального взаимного расположения зон жилой и общественной застройки, производственных, рекреационных, природоохранных, оздоровительных, историко-культурных и других зон и объектов", - говорится в документе.

Согласно ему, Кабмин также планирует создать единый государственный Градостроительный кадастр, в который будут интегрированы все земельные реестры и кадастры, с актуальной градостроительной документацией и другой информацией в смежных сферах, на которые может влиять строительная деятельность.

Кроме того, в планах правительства - создать Единую государственную электронную систему в сфере строительства (включая электронный кабинет застройщика) и ввести параметрический метод нормирования в строительстве, чтобы новые строительные нормы соответствовали международным принципам.

Теги: #территория #кабмин
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