Политика

13:53 30.09.2019

Украина намерена покрыть интернетом все международные автодороги и создать онлайн-платформу обучения цифровым навыкам

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Украина намерена покрыть интернетом все международные автодороги и создать онлайн-платформу обучения цифровым навыкам

Приоритетной целью Министерства цифровой трансформации Украины является обеспечение населению доступа ко всем публичным услугам в режиме онлайн, к высокоскоростному интернету во всех населенных пунктах и на международных автодорогах, а также к обучению цифровым навыкам.

Об этом говорится в тексте программы деятельности правительства (проект постановления Верховной Рады №2186), обнародованном на официальном сайте парламента.

Согласно тексту программы, для Минцифры определены следующие показатели эффективности: обеспечение онлайн-доступа к100% государственных услуг, а также достижение показателя в 60% использования населением онлайн-госуслуг.

Минцифры планирует провести инвентаризацию всех услуг, предоставляемых госорганами гражданам и бизнесу, устранить часть неэффективных, а остальные оптимизировать и перевести онлайн. Также планируется развитие современных электронных способов идентификации личности , таких как Smart ID и создание единого портала услуг.

В сфере обеспечения доступа украинцев к интернету показателями эффективности работы Минцифры определены: процент международных автодорог и населенных пунктов, покрытых высокоскоростным интернетом (скорость - не менее 30 Мбит/с).

Министерство должно определить современные параметры качества доступа и законодательно утвердить право граждан на скоростной интернет, а также создать Фонд обеспечения интернета в регионах.

В части обеспечения доступа украинцев к программе развития цифровых навыков планируется, что она охватит более 6 млн жителей страны, при этом 70% граждан, прошедших программу, должны овладеть навыками на базовом уровне.

"Инвестиции в развитие цифровых навыков населения является одним из приоритетов нашего правительства… Поэтому мы планируем создать инфраструктуру, которая позволит украинцам массово повышать уровень своих цифровых навыков. Для этого мы планируем создать онлайн-платформу дистанционного обучения цифровым навыкам и открыть доступные офлайн-хабы по всей стране", - говорится в тексте документа.

Минцифры также планирует запустить информационную кампанию по популяризации платформы дистанционного обучения цифровым навыкам для населения.

В документе подчеркивается, что программа деятельности Кабмина является набором приоритетных целей текущего состава правительства и направлена преимущественно не на улучшение абстрактных показателей, а на решение конкретных проблем людей в различных социальных ролях и жизненных ситуациях.

Как сообщалось, премьер-министр Украины Алексей Гончарук рассчитывает, что Кабинет министров на текущей неделе представит в Верховной Раде план деятельности правительства.

Теги: #планы #программа #кабмин
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