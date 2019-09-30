Политика

13:30 30.09.2019

Кабмин назначил Ставчук замглавы Минэкоэнергии, уволил замминистра Бойко

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Кабмин назначил Ставчук замглавы Минэкоэнергии, уволил замминистра Бойко

Кабинет министров назначил Ирину Ставчук заместителем министра энергетики и защиты окружающей среды, сообщила пресс-служба Минэкоэнергии.

Согласно сообщению ведомства, Ставчук, 1981 г. р., окончила НТУУ "Киевский политехнический институт" по специальности "Компьютерный эколого-экономический мониторинг", с квалификацией "инженер программного обеспечения компьютеров". С 2004 года в качестве менеджера по рекламе работала в ЧП "Икстенд" (Киев), с декабря 2015 года по август 2017 года работала координатором проекта по изменению климата, заведовала климатическим отделом Национального экологического центра Украины. С октября 2017 года - исполнительный директор общественной организации "Центр экологических инициатив "Экодия".

В то же время правительство уволило Наталью Бойко с должности замминистра энергетики и угольной промышленности по вопросам европейской интеграции, а также государственного секретаря Министерства энергетики и угольной промышленности Максима Немчинова.

Как сообщалось, Бойко была назначена на должность замминистра по европейской интеграции в феврале 2017 года, а до этого была советником министра, а также менеджером поддержки Национального совета реформ. 11 сентября 2019 года правительство обновило перечень представителей государства в наблюдательном совете НАК "Нафтогаз Украины", уволив с этой должности Владимира Демчишина, Сергея Попика и Константина Марьевича и назначив вместо них Юлию Ковалив и Бойко.

Немчинов был назначен госсекретарем Минэнергоугля в мае 2018 года.

Теги: #кадры #кабмин
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