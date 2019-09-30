Кабмин намерен представить в Раде план деятельности правительства на текущей неделе - Гончарук
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук рассчитывает, что Кабинет министров на текущей неделе представит в Верховной Раде план деятельности правительства.
"На этой неделе мы планируем представить программу деятельности правительства в парламенте, и очень надеемся, что коллеги-депутаты нас с этой программой поддержат", - сказал он на брифинге в понедельник.
По словам премьера, в основу документа положен человекоцентричный подход.