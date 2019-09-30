Политика

11:47 30.09.2019

Посол ФРГ в Украине и генконсул в Донецке посетили зону ООС

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Посол ФРГ в Украине и генконсул в Донецке посетили зону ООС

Посол ФРГ в Украине Анка Фельдгузен и генеральный консул Германии в Донецке (временный офис находится в г.Днепр - ИФ) Штефан Кайль посетили зону проведения операции объединенных сил.

Как сообщается в понедельник на странице ООС в Фейсбуке, посол и генконсул ознакомились с потребностями и рисками для людей, пересекающих контрольные пункты въезда/выезда на Донбассе.

Начальник штаба Донецкого пограничного отряда подполковник Сергей Лозинский подробно рассказал иностранным гостям о функционировании контрольного пункта "Новотроицкое", о гуманитарных дорожных коридорах, подчеркнув, что основная задача для военнослужащих - сохранение здоровья и жизни гражданского населения при пересечении линии разграничения.

Теги: #оос #германия
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