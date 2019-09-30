Политика

11:04 30.09.2019

Кабмин одобрил законопроект о легализации игорного бизнеса в Украине

1 мин читать
Кабмин одобрил законопроект о легализации игорного бизнеса в Украине

Кабинет министров Украины на заседании 29 сентября одобрил проект закона о легализации игорного бизнеса в Украине, сообщается на официальном сайте украинского правительства.

Законопроект предусматривает, что "азартные игры будут проводиться исключительно на территории отелей, на игорном оборудовании с использованием программного обеспечения, которое соответствует международным стандартам".

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский в рамках детенизации экономики поручил правительству и парламентскому большинству разработать и до 1 декабря 2019 года принять законы о легализации в стране игорного бизнеса и добычи янтаря.

Теги: #игорный_бизнес #кабмин
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:29 30.09.2019
Кабмин ставит задачу привлечь $50 млрд инвестиций для 40%-го роста ВВП за 5 лет

Кабмин ставит задачу привлечь $50 млрд инвестиций для 40%-го роста ВВП за 5 лет

12:26 30.09.2019
Кабмин предлагает запретить экспорт янтаря-сырца и сосредоточить легальную добычу на существующих старательских приисках

Кабмин предлагает запретить экспорт янтаря-сырца и сосредоточить легальную добычу на существующих старательских приисках

11:23 30.09.2019
Кабмин одобрил законопроекты об упорядочении добычи янтаря в Украине

Кабмин одобрил законопроекты об упорядочении добычи янтаря в Украине

09:43 30.09.2019
Кабмин одобрил программу действий правительства и сделал несколько кадровых назначений

Кабмин одобрил программу действий правительства и сделал несколько кадровых назначений

20:58 27.09.2019
Стефанчук: Программу действий правительства могут проголосовать уже на следующей неделе

Стефанчук: Программу действий правительства могут проголосовать уже на следующей неделе

20:57 27.09.2019
Программу действий правительства могут проголосовать уже на следующей неделе - Стефанчук

Программу действий правительства могут проголосовать уже на следующей неделе - Стефанчук

12:49 27.09.2019
Легализация игорного бизнеса в Украине может дать толчок развитию 5-звездочных гостиниц

Легализация игорного бизнеса в Украине может дать толчок развитию 5-звездочных гостиниц

16:57 26.09.2019
Кабмин назначил врио главы Госгеонедр директора департамента геологического контроля службы

Кабмин назначил врио главы Госгеонедр директора департамента геологического контроля службы

15:08 25.09.2019
Кабмин уволил глав "Укртрансбезопасности" и "Укравтодора"

Кабмин уволил глав "Укртрансбезопасности" и "Укравтодора"

15:08 25.09.2019
Кабмин уволил руководителей ряда госструктур

Кабмин уволил руководителей ряда госструктур

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Помощник Зеленского Ермак: все, что происходит в США - их внутренняя кухня

Министр инфраструктуры Криклий: О восстановлении прямого сообщения с Крымом речь не идет

Трамп: попытка демократов добиться импичмента президента поставила на кон судьбу страны

Зеленский о трагедии в Бабьем яру: украинцы едины в стремлении не допустить проявлений вражды на расовой или национальной почве

Трамп: заявление Зеленского об отсутствии давления с моей стороны должно само по себе положить конец "Охоте на ведьм"

ПОСЛЕДНЕЕ

Посол ФРГ в Украине и генконсул в Донецке посетили зону ООС

Германия готова на очередную отсрочку по Brexit

Помощник Зеленского Ермак: все, что происходит в США - их внутренняя кухня

Жеваго отрицает любые обвинения в проступках

Адвокат Трампа заявил, что Помпео знал о его встрече с помощником Зеленского

Глава китайской дипломатии назвал протекционизм путем к мировой рецессии

Джонсон намерен остаться премьером даже при необходимости просить ЕС об отсрочке Brexit

Министр инфраструктуры Криклий: О восстановлении прямого сообщения с Крымом речь не идет

Глава МИД Ирана обвинил Вашингтон в развязывании кибервойны

Криклий заявил об организации пассажирских перевозок на админгранице с аннексированным Крымом

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА