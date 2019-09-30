Жеваго отрицает любые обвинения в проступках

Совет директоров горнорудной компании Ferrexpo, генеральным директором и мажоритарным акционером которой выступает украинский экс-депутат Константин Жеваго, осведомлен о заявлении первого замдиректора Госбюро расследований (ГБР) Украины в соцсетях о вручении Жеваго уведомления о подозрении в в причастности к расхищению средств банка "Финансы и кредит".

"Г-н Жеваго категорически отрицает любые обвинения в проступках. Г-н Жеваго сообщил совету директоров Ferrexpo, что не получил уведомления о подозрении в соответствии с законодательством Украины", – говорится в биржевом сообщении Ferrexpo в понедельник.

В нем отмечается, что публичное распространение такой недостоверной информации в СМИ нарушает права и законные интересы Жеваго как гражданина Украины и наносит прямой репутационный и экономический ущерб бизнесу, акционером которого он является, подрывая международный авторитет и экономику Украины и ставя под угрозу дальнейшую реализацию в ней крупных инвестиционных проектов.

Первый замдиректора ГБР Ольга Варченко в пятницу написала на своей странице в Facebook, что в ходе досудебного расследования установлено, что оффшорная компания в период 2007-2014 гг. открыла кредитные линии в иностранных банках. Затем между банком "Финансы и кредит", как поручителем, и иностранными банками был составлен договор залога на суму более $113 млн, и в 2015 году эти деньги были списаны со счета украинского банка, когда он был признан неплатежеспособным, пояснила она. По ее словам, следствие установило, что средства, полученные по поручительству банка, были использованы в пользу иностранных компаний, которые принадлежат Жеваго.

"Сегодня заочно вручили подозрение бывшему народного депутату Константину Жеваго, которого ранее проверяли на причастность к преступной схеме по растрате и легализации 2,5 млрд гривеньбанка "Финансы и кредит", - заявила в пятницу Варченко. Она уточнила, что речь идет о подозрении по ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 (организация растраты чужого имущества по предварительному сговору), ч. 3 ст. 209 (легализация доходов, полученных преступным путем в особо крупных размерах) Уголовного кодекса.

Варченко отметила, что прежде, чем уведомить Жеваго о подозрении, ГБР совместно с другими правоохранительными органами провело масштабную работу по анализу финансовых документов. "В итоге были собраны материалы, которые дали основание считать, что народный депутат ІІІ-VIII созывов, который является бенефициарным собственником банка, причастен к организации преступной схемы по растрате средств финучреждения", – утверждает первый замдиректора ГБР.

После появления этой информации акции Ferrexpo на Лондонской фондовой бирже в течение часа подешевели примерно на 7% – до GBP1,575 за штуку, однако под конец дня часть падения была отыграно, и они закрыли день на отметке GBP1,6245 за штуку.