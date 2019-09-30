Кабмин одобрил программу действий правительства и сделал несколько кадровых назначений

Кабинет министров Украины в воскресенье одобрил программу действий правительства, а также осуществил ряд кадровых назначений, сообщает пресс-служба Кабинета министров Украины.

В частности Инна Метелева и Юлия Свириденко назначены: заместителями министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства, Ирина Ставчук - заместителем министра энергетики и защиты окружающей среды, Юлиана Чаплинская - заместителем министра развития общин и территорий по вопросам европейской интеграции

Помимо того правительство одобрило ряд увольнений. В частности, Лидия Гаврилова освобождена от должности председателя Государственной аудиторской службы, Евгения Асташева - от должности заместителя председателя Фонда государственного имущества, Наталья Бойко - от должности заместителя главы Министерства энергетики и защиты окружающей среды по вопросам европейской интеграции.