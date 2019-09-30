Политика

09:18 30.09.2019

Глава китайской дипломатии назвал протекционизм путем к мировой рецессии

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Глава китайской дипломатии назвал протекционизм путем к мировой рецессии

Китай в ходе сессии Генеральной Ассамблеи ООН расценил односторонние действия стран и протекционизм как угрозы международному порядку, которые могут привести к мировой рецессии.

"Односторонний подход и протекционизм представляют собой крупнейшие угрозы международному порядку", - заявил глава МИД КНР Ван И, выступая на Генеральной Ассамблее ООН в пятницу.

"Пошлины и провокации в торговых спорах, которые лишают равновесия мировые промышленные и производственные цепочки, ведут к подрыву режима многосторонней торговли и мирового экономического и торгового порядка. Они могут даже погрузить мир в рецессию", - подчеркнул Ван И, чья страна в настоящее время ведет торговые споры с США.

На прошлой неделе министр иностранных дел КНР также заявил, что Китай выступает за развитие отношений сотрудничества с Соединенными Штатами, но не боится угроз, в том числе касающихся торговых отношений.

Администрация США считает торговые отношения с Китаем несбалансированными и стремится выработать с Пекином соглашение по этому вопросу. Однако пока эти контакты не привели к успеху. Президент Дональд Трамп, реагируя на такое положение вещей, ввел серию пошли против КНР.

Теги: #китай
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