Политика

15:03 29.09.2019

Министр инфраструктуры Криклий: О восстановлении прямого сообщения с Крымом речь не идет

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Министр инфраструктуры Криклий: О восстановлении прямого сообщения с Крымом речь не идет

Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявляет, что восстановление прямого пассажирского сообщения с оккупированной территорией Автономной Республики Крым не планируется.

"Речь не идет о восстановлении любых рейсов в/из оккупированного Крыма. Речь идет о создании человеческих условий для пассажиров, которые будут иметь возможность на станции у КПВВ сесть в автобус легального украинского перевозчика и следовать дальше Украины. Кто хоть раз был на Чонгаре, а не борется за освобождение Крыма исключительно с дивана в Фейсбуке, поймет", - пояснил Криклий на своей странице в соцсети Facebook в воскресенье.

Он рассказал, что по поручению президента Украины продолжается строительство КПВВ "Чонгар" и "Каланчак" на границе с оккупированным полуостровом. "Наряду с КПВВ обустраивают станции, с которых украинские перевозчики будут перевозить пассажиров по территории Украины, повторю - украинские перевозчики исключительно по Украине", - написал министр инфраструктуры.

При этом Криклий добавил: "Крым - это Украина".

Теги: #крым #мининфраструктуры
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