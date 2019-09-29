Политика

11:06 29.09.2019

Криклий заявил об организации пассажирских перевозок на админгранице с аннексированным Крымом

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Криклий заявил об организации пассажирских перевозок на админгранице с аннексированным Крымом

На админграницах с аннексированным Россией Крымом планируют запустить легальные пассажирские перевозки после обустройства пропускных пунктов Чонгар и Каланчак, сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

"КПВВ, конечно, мы строим. Сейчас там из-за определенных проблем передали это строительство, и заказчиком стала Укрзализныця. Они сейчас занимаются этим проектом. Я думаю, что вовремя, как и была поставлена президентом задача, это все построится - КПВВ Чонгар и Каланчак. Сервисная часть там также будет построена. И будут там соответствующие станции. Ну, а уж конкурсы на перевозчиков будут проводить местные власти также при нашем участии", - сказал Криклий в интервью "Радио Ссвобода".

Он добавил, что планируются официальные перевозки от админграницы.

Теги: #крым #рф #криклий
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