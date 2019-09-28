Политика

22:53 28.09.2019

Столтенберг приветствовал гражданскую позицию афганских избирателей

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Генеральный секретарь НАТО высоко отозвался об афганцах, принявших в субботу участие в президентских выборах.

"Я воздаю должное афганским женщинам и мужчинам, которые осуществили свое демократическое право голоса на сегодняшних президентских выборах. НАТО поддерживает Афганистан в создании условий для мира", - написал он в твиттере.

В Афганистане в субботу организованы очередные выборы президента страны. Председатель Национальной избирательной комиссии Афганистана Хава Алам Нуристани уже объявила о завершении голосования на выборах.

В выборах могли принять участие около 9,6 млн зарегистрировавшихся заранее граждан страны. Они должны были избрать одного из 15 кандидатов.

В стране были открыты 5,3 тыс. избирательных участков.

Это четвертые президентские выборы в Афганистане с момента отстранения от власти в стране в 2001 году движения "Талибан".

Теги: #генсек #афганистан #выборы #нато
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