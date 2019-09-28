Политика

13:51 28.09.2019

Секретарь СНБО о Волкере: Настоящий друг Украины

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Секретарь СНБО о Волкере: Настоящий друг Украины

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк, написавший заявление об отставке, высоко оценил деятельность Курта Волкера в должности специального представителя Госдепа США по Украине.

"Высоко ценю усилия и компетентность спецпредставителя по Украине - настоящий друг Украины", - написал Данилюк в Твиттере.

Он выразил благодарность Волкеру за приверженность принципам и преданную службу украинско-американским отношениям.

Как сообщили американские СМИ, спецпредставитель США по Украине Волкер подал в отставку. Согласно информации, в пятницу, 27 сентября, Волкер встретился с госсекретарем США Майком Помпео и сообщил ему об этом решении.

27 сентября стало также известно, что Данилюк написал заявление об отставке с поста секретаря СНБО до начала визита президента Украины Владимира Зеленского в США (до 23 сентября).

Теги: #данилюк #волкер
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