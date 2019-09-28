Политика

12:19 28.09.2019

Детали ряда телефонных разговоров Трампа помещены в особо секретную компьютерную систему

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Детали ряда телефонных разговоров Трампа помещены в особо секретную компьютерную систему

Некоторые расшифровки телефонных разговоров президента США Дональда Трампа с иностранными лидерами, в частности с президентом России Владимиром Путиным и членами саудовской королевской семьи, помещены в особо секретную компьютерную систему, сообщает американская газета The New York Times со ссылкой на нынешних и бывших американских официальных лиц.

Эта мера предпринята ввиду скандала, разразившегося вокруг ставшего достоянием общественности телефонного разговора Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Недавние сенсации указывают на то, что официальные лица в Белом доме обеспечивают особую сохранность не только секретной информации, но и данные о телефонных разговорах с Трампом, утечек деталей которых не желают в администрации", - пишет The New York Times.

В администрации Трампа сообщили накануне, что решение поместить расшифровки телефонных разговоров в особо секретную компьютерную систему, доступную крайне ограниченному числу официальных лиц, приняли юристы Совета по национальной безопасности.

"Юристы Совета по национальной безопасности руководствовались тем, что секретные документы необходимо хранить должным образом", - цитирует газета слова высокопоставленного представителя администрации.

Теги: #сша #трамп #телефонный_разговор
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