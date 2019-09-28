Политика

11:53 28.09.2019

Климкин о решении Волкера об отставке: Это первая не политическая, а реальная потеря

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Климкин о решении Волкера об отставке: Это первая не политическая, а реальная потеря

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин сожалеет из-за решения специального представителя Госдепа США по Украине Курта Волкера об отставке и прогнозирует, что "это только начало".

"Курт Волкер - это первая не политическая, а именно реальная потеря. Мы ему были небезразличны - это очень редко случается в политике. Спасибо большое, Курт. Очень жаль. Это только начало", - написал Климкин на своей странице в Фейсбуке в субботу.

Как сообщили американские СМИ, спецпредставитель США по Украине Волкер подал в отставку. Согласно информации, в пятницу, 27 сентября, Волкер встретился с госсекретарем США Майком Помпео и сообщил ему об этом решении.

Теги: #волкер #климкин
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