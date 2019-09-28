Политика

10:22 28.09.2019

Порошенко высоко оценивает вклад Волкера в укрепление стратегического партнерства Украины и США

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Порошенко высоко оценивает вклад Волкера в укрепление стратегического партнерства Украины и США

Пятый президент Украины Петр Порошенко назвал тревожной новость о том, что специальный представитель Госдепа США по Украине Курт Волкер подал в отставку, и выразил признательность ему за работу во благо Украины.

"Тревожная новость из Вашингтона - в отставку подал Курт Волкер, специальный представитель США по Украине. Его вклад в укрепление нашего стратегического партнерства с США трудно переоценить. Как трудно переоценить и его твердость и стратегическое видение противодействия российской агрессии", - написал Порошенко на своей странице в Фейсбуке в субботу.

По его словам, с Волкером "всем в Украине чувствовалось увереннее - и за мирное урегулирование, и за прогресс на пути реформ, и за роль США".

"Ты установил высокий стандарт доверия и эффективного взаимодействия с украинской властью, который не просто будет превзойти какому-либо преемнику. Искренне тебе благодарен, Курт, за годы плодотворного взаимодействия и веру в Украину!" – обратился Порошенко к Волкеру.

В свою очередь, сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко (ранее – представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы) также назвала новость о намерении Волкера уйти в отставку "очень плохой". Она поблагодарила его за поддержку Украины, диалог и готовность помочь.

"(Благодарю) За открытость и готовность к диалогу, за поддержку семей заложников, преданность решению проблемы мира, умение и готовность называть вещи своими именами, настоящую вовлеченность в проблематику Донбасса, десятки визитов на линию фронта, встречи с семьями политзаключенных и моряков, заинтересованность в работе на результат, а не просто формальное участие в процессе, верность нормам международного права и демократии", - написала Геращенко на своей странице в Фейсбуке.

Она проиллюстрировала свой пост фотографиями с участием Волкера в неформальной Минской платформе в Верховной Раде 8-го созыва, куда она его приглашала несколько раз.

Как сообщили американские СМИ, спецпредставитель США по Украине Волкер подал в отставку. Согласно информации, в пятницу Волкер встретился с госсекретарем США Майком Помпео и сообщил ему об этом решении.

Издание The Daily Beast отмечает, что такое развитие событий произошло на фоне скандала вокруг июльского телефонного разговора президентов США и Украины - Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Американские демократы считают, что Трамп оказывал давление на Киев, чтобы добиваться расследования в отношении сына своего политического соперника – бывшего вице-премьера Джо Байдена. По сообщению американских СМИ, Волкер мог быть задействован в обсуждении дела сына Байдена с украинскими официальными лицами. Он фигурирует в числе сотрудников Госдепа, информацию о которых запросили члены Палаты представителей, расследующие "украинское дело".

Теги: #порошенко #волкер
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